Российскую армию оттеснили от "дороги жизни" Лисичанск-Бахмут в Луганской области.

Об этом сообщил губернатор Сергей Гайдай.

"Украинские защитники имели успех в направлении "дороги жизни", россиян отбили и потеснили",

– заявил он.

Он также подтвердил информацию Генштаба, что штурм Северодонецка продолжается.

Кроме того, россияне пытались штурмовать Боброво - село к востоку от Тошковки, но успеха не имели.

Ранее глава Луганской военной облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что Луганская область не отрезана от Украины войсками РФ, сохраняется доступ в Лисичанск и Северодонецк. Однако трасса Лисичанск – Бахмут полностью обстреливается. По его словам, трасса "не под контролем российской армии, то есть они ее не перекрыли, но они обстреливают и ехать по ней очень опасно, рискованно".

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