ВСУ оттеснили российские войска от "дороги жизни" Лисичанск-Бахмут – Гайдай
Российскую армию оттеснили от "дороги жизни" Лисичанск-Бахмут в Луганской области.
Об этом сообщил губернатор Сергей Гайдай.
"Украинские защитники имели успех в направлении "дороги жизни", россиян отбили и потеснили",
– заявил он.
Он также подтвердил информацию Генштаба, что штурм Северодонецка продолжается.
Кроме того, россияне пытались штурмовать Боброво - село к востоку от Тошковки, но успеха не имели.
Ранее глава Луганской военной облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что Луганская область не отрезана от Украины войсками РФ, сохраняется доступ в Лисичанск и Северодонецк. Однако трасса Лисичанск – Бахмут полностью обстреливается. По его словам, трасса "не под контролем российской армии, то есть они ее не перекрыли, но они обстреливают и ехать по ней очень опасно, рискованно".
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