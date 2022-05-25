Губернатор военной областной администрации Луганской области Сергей Гайдай сказал, что Украина контролирует лишь 5% Луганской области в то время как на этой территории остается более 40 тысяч мирных жителей, которые не хотят уезжать.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

По словам Гайдая, россияне вчера сумели поставить на трассе Лисичанск-Бахмут свои блок-посты. Но сегодня дорога не перекрыта, и грузы доставляются. Также не окружен, по словам Гайдая, и Северодонецк.

Однако в области нет газа, поэтому остановлена выпечка хлеба. Но "хлеб все равно будет", уверяет Гайдай.

То, что значительная часть жителей остается в Северодонецке, несмотря на увеличивающиеся в геометрической прогрессии обстрелы города, подтверждает также в интервью ВВС американский боевой медик Энтони Кейси, до последних дней работавший в городе волонтером.

Тем временем война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.