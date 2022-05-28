Глава Луганской военной облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что Луганская область не отрезана от Украины войсками РФ, сохраняется доступ в Лисичанск и Северодонецк. Однако трасса Лисичанск – Бахмут полностью обстреливается.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, трасса "не под контролем российской армии, то есть они ее не перекрыли, но они обстреливают и ехать по ней очень опасно, рискованно".

"Там уже на трассе очень много автомобилей, которые расстреляны полностью, вдребезги", - сказал он.

В сети появилось видео, на которое попала подбитая военная и гражданская техника на этой трассе.

Кроме того, Гайдай рассказал о транспортном сообщении между Северодонецком и Лисичанском: грузовики между этими населенными пунктами не проедут, только легковой транспорт.

"Но область не отрезана, связь есть, доступ что в Лисичанске что в Горную общину, что в Северодонецк есть. Вчера ввезли гуманитарные грузы, вчера патрульные полицейские вывезли 31 человека в эвакуацию", - заверил глава области.

Между тем появилась информация, что в Лисичанске сегодня был нанесён мощный авиаудар по кинотеатру "Дружба". Телеграм-каналы публикуют видео с руинами, оставшимися от кинотеатра.

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