Российские войска обстреляли жилые кварталы Николаева. Есть раненые. Фото
Утром 28 мая российские войска обстреляли жилые кварталы в одном из районов Николаева. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела ранены гражданские.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на спикера Главного управления ГСЧС в Николаевской области Ильяну Пацюк.
Одна из ракет взорвалась во дворе многоэтажного жилого дома в одном из районов города, рядом с детским садом.
Как пишут местные СМИ, взрывом в доме выбиты все стекла, разрушены остекления балконов, двери подъездов.
Повреждены и другие многоэтажки, расположенные рядом. Разлетевшимися осколками изрешечено около десятка автомобилей, стоявших во дворе.
Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.
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