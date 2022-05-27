Российские войска обстреляли из минометов окрестности села Середино-Буда Шосткинского района Сумской области.

Об этом сообщил в Facebook глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, зафиксировано 11 "прилетов". Пострадавших нет, повреждения имущества уточняются.

Тем временем в России снова сообщают об обстрелах с украинской стороны. Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о новом обстреле села Нехотеевка.

"Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – заявил губернатор.

Ранее мы писали, что в ФСБ РФ заявили об усилении подразделений на границе с Украиной в связи с обстрелами.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.