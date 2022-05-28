Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об итогах прошедшего дня по области. Обстрелам подвергся Киевский район Харькова.

Сводка опубликована в Telegram-канале Синегубова.

По его данным,, ночью было несколько попаданий снарядов по Малой Даниловке, возникли пожары в двух домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также оккупанты обстреливали Харьковский район, в пгт. Слатино - один пострадавший, в г. Балаклея также один человек получил ранения. В Слатино погибла 65-летняя женщина.

Синегубов сообщает, что на Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.

Помимо этого, военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили российский боевой вертолет Ка-52.

Ранее мы писали, что в результате обстрела Харькова 26 мая погибли 5-месячный малыш и его отец, мать ребенка в тяжелом состоянии. В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона уточнил, что количество погибших в результате обстрела города возросло до 9, а пострадавших - до 19.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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