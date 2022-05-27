Олег Синегубов призывает харьковчан и жителей области не расслабляться. Скриншот из видео

За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных гаубиц "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км. Также велись обстрелы из систем залпового огня.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Олег Синегубов.

Ночью под удар попал Люботин. В результате обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Там пострадали жилые дома. К счастью, жертв и пострадавших среди населения нет, заявил Синегубов.

Вместе с тем, он добавил, что на территории области продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении враг сосредоточил внимание на удержании ранее занятых позиций. На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления.

Также Синегубов обратился к жителям региона и призвал не расслабляться, а именно на находиться на улицах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Всем пострадавшим вчера харьковчанам медики оказывают всю необходимую помощь, добавил Синегубов.

Напомним, вчера в Харькове был мощный обстрел. Погибли десять человек, среди них младенец. Пострадали 19 мирных жителей.

Мы показывали видео последствий обстрела харьковского района Павлово Поле, который 26 мая попал под вражеский огонь.

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