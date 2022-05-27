За минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных гаубиц "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км. Также велись обстрелы из систем залпового огня.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Олег Синегубов.

Ночью под удар попал Люботин. В результате обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Там пострадали жилые дома. К счастью, жертв и пострадавших среди населения нет, заявил Синегубов.

Вместе с тем, он добавил, что на территории области продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении враг сосредоточил внимание на удержании ранее занятых позиций. На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления.

Также Синегубов обратился к жителям региона и призвал не расслабляться, а именно на находиться на улицах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Всем пострадавшим вчера харьковчанам медики оказывают всю необходимую помощь, добавил Синегубов.

Напомним, вчера в Харькове был мощный обстрел. Погибли десять человек, среди них младенец. Пострадали 19 мирных жителей.

Мы показывали видео последствий обстрела харьковского района Павлово Поле, который 26 мая попал под вражеский огонь.