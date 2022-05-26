В результате обстрела Харькова сегодня, 26 мая, погибли 5-месячный малыш и его отец, мать ребенка в тяжелом состоянии.

Об этом сообщают в Нацполиции.

"Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья - жена и муж, на руках которого находился пятимесячный ребенок. Мужчина скончался мгновенно, его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже тело младенца обнаружили полицейские. Ударной волной его забросило на крышу подъезда", - проинформировали в Нацполиции.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона уточнил, что количество погибших в результате обстрела города возросло до 9, а пострадавших - до 19.

Ранее мы публиковали видео последствий обстрела харьковского района Павлово Поле.

Также "Страна" сообщала, что по словам мэра Терехова, харьковский метрополитен, возобновивший свою работу во вторник, 24 мая, вновь будет использоваться как бомбоубежище из-за продолжающихся обстрелов в городе.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.