В интернете появилось видео последствий обстрела Павлового Поля в Харькове. Обстрел произошел днем 26 мая.

Кадры сняли журналисты "Суспильного".

В ролике группа медиков и, судя по всему, волонтеров (среди которых есть иностранцы, судя по звучащей английской речи) помогает лежащему на земле раненому мужчине. Рядом сидят другие пострадавшие в крови: женщина и пожилой мужчина, а также пылает кофейный киоск.

Также в кадр попал убитый мужчина.

Все это происходит на перекрестке улицы 23 августа и проспекта Науки. В какой-то момент съемки раздаются взрывы и люди спешат укрыться в метро. При этом двери в него оказываются закрытыми.

Ранее "Страна" приводила слова губернатора Харьковской области Олега Синегубова о том, что при обстреле погибли минимум пять человек.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.