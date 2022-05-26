Северодонецк сейчас находится под хаотическим обстрелом, и ситуация в нем сложная. Но город пока не пребывает в осаде, к населенному пункту еще можно добраться.

Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в комментарии "Суспильному".

По словам Стрюка, на сегодняшний день в городе нет света, связи, централизованного сбора информации. Но несмотря на постоянные атаки, город не осажден, там накоплено достаточно украинских войск.

"Да, есть усложнение ситуации, есть взимание сил, постоянные артиллерийские обстрелы, но говорить, что город осажден, - это неправильно", - заявил глава ВГА.

При этом он отметил, что пока трассы остаются опасными, "но добраться до города можно".

Стрюк также проинформировал, что в результате сегодняшних обстрелов со стороны РФ в городе погибли и были ранены люди, в том числе два волонтера, которые выезжали на эвакуацию.

"Точное количество не скажу, поскольку в течение дня мы находим людей. Мы вывозим, мы прячем. Оказываем помощь раненым. Если в целом по городу, то, пожалуй, больше десятка человек пострадали", - сказал Стрюк.

Тем временем губернатор Луганской области Сергей Гайдай утром сообщил, что в Северодонецке за сутки разрушены 11 многоэтажек и предприятие "Импульс", из-за обстрелов страдает химзавод "Азот", в близлежащих селах ситуация хуже - "частные дома горят улицами", пишет Гайдай.

По его словам, трассу Лисичанск-Бахмут противник не контролирует, хотя мощно обстреливает ее. Проезд по дороге очень рискованный, но гуманитарные грузы по ней будут перемещаться.

По данным Генштаба ВСУ, Россия сосредотачивает усилия на захвате Лимана и закреплении в районе Северодонецка.

Несмотря на увеличивающиеся в геометрической прогрессии обстрелы Северодонецка, значительная часть жителей остается в городе. Американский боевой медик Энтони Кейси, который до последних дней работал в городе волонтером, рассказал ВВС о том, как люди ездят на велосипедах и прогуливаются, пока рядом взрываются дома.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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