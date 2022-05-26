Утром в четверг, 26 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Также враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки, сообщает Генштаб.

Кроме того, сообщается, что РФ пытается закрепиться в районе Северодонецка. Был штурм Устиновки по направлению от Тошковки, противник успеха не имел.

Также Генштаб не подтверждает захват Нагорного на трассе Лисичанск-Бахмут, о чем вчера писал главред "Цензора" Бутусов. Противник это село штурмовал, но был отбит.

На юге Донецкой области враг пытался захватить поселок Золотая Нива на трассе между Великой Новоселкой и Угледаром, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, в направлении Кривого Рога противник штурмовал Николаевку, однако успеха также не имел.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять БПЛА типа "Орлан-10".

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по позициям противника - уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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