Россияне пригнали к острову Змеиный захваченный в Бердянске украинский военный катер. Возможны провокации с обстрелом иностранных гражданских судов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Так, вблизи острова Змеиный был обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный в Бердянске в начале вторжения.

"Вполне вероятно, что враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", - говорится в сообщении.

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