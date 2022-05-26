В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку по состоянию на 18:00 26 мая, в которой сообщается, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Брестской области, продолжаются тактические учения подразделений сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь.

В Северском направлении враг продолжает мероприятия инженерного оборудования позиций в приграничных районах Брянской области. По имеющейся информации для усиления охраны участка российско-украинской границы на указанном направлении противник привлекает подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации. Противник продолжает обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил.

В Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск, обстреливает украинские позиции. С целью уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10". Совершил дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины. При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимаемую ранее позицию.

На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов. Восполняет запасы с целью дальнейшего восстановления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений наших войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Усиливает группировку за счет перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Удачи нет. В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех. В целях нарушения логистического сообщения и недопущения маневра наших войск наносит удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлениях населенных пунктов Камышеваха, Нирково, Берестово и Белогоровка, успеха не имеют, понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха нет.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает обстрелы наших войск и ведет воздушную разведку с использованием БПЛА. Выявлено проведение инженерными подразделениями оккупантов мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова снижен уровень террористической опасности. При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме.

На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти продолжают меры административно-полицейского режима. Продолжается препятствие выезду мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям. Кроме того, оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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