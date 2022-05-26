Херсон и окрестные села могут быть затоплены из-за проблем на Каховской ГЭС, которая контролируется войсками Российской Федерации.

Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В настоящее время на захваченной Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не дают возможности отремонтировать", - сказал он во время брифинга.

По его словам, в Новой Каховке уже затоплены набережная и парк.

Ранее мы писали, что по данным украинской разведки, войска РФ строят уже третью линию обороны на юге Украины, чтобы закрепиться там надолго.

Также "Страна" сообщала, что в Угледаре под угрозой затопления оказалась обесточенная в результате обстрелов шахта "Южнодонбасская-1".

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.