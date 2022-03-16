Росгвардия заявляет, что взяла под контроль Каховскую ГЭС, которая расположена в Новой Каховке. Этот город российские оккупанты заняли в первый же день вторжения в Украину.

Судя по сообщению Москвы, накануне была попытка наступления на ГЭС со стороны украинских сил.

Комментариев украинской стороны пока нет.

Напомним, в оккупированной Новой Каховке тысячи местных жителей вышли на митинг против вторжения российских войск. Также мы сообщали, что тяжело раненый заммэра Новой Каховки записал прощальное видео, но его спасли врачи.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.