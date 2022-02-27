В сети появилось прощальное видео заммэра Новой Каховки ветерана АТО Владимира Арнаута, который получил тяжелое ранение. Истекая кровью, он успел записать обращение к украинцам и призвал бороться до конца.

"Я ранен, осталось недолго! Слава Украине! Боремся до конца", - говорит Владимир Арнаут.

По предварительным данным, Владимир Арнаут выжил после ранения.

"Ранили. Сделали операцию. Выжил. Отойду и пойду дальше воевать. Спасибо всем и Слава Украине!" – сказал Арнаут.

Напомним, в воскресенье, 27 февраля, украинскую Новую Каховку в Херсонской области заняли бойцы Российской Федерации.

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