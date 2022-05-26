На юге Украины противник строит уже третью линию обороны. Это свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

К такому выводу пришел представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Фейсбуке.

Разведка сообщает, что усиление происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова, куда они попадают из РФ. В группировку РФ на юге Украины, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а уже третья линия обороны. И это говорит о том, что можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", - заявил Скибицкий.

Напомним, Пушилин заявил, что "войска "ДНР" вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области.

Также сообщалось, что оккупация Одессы остается в приоритетах мечтаний российских войск.