"Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "армия "ДНР" уже вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины. Об этом пишут российские СМИ.

Он объясняет это стратегией по "защите Донбасса", которую, по его мнению, нельзя реализовать, выйдя на админграницы Донецкой области.

"О том, что подразделения "ДНР" и "ЛНР" находятся за пределами Донбасса, было известно давно (в том числе и по скандалом с мобилизованными). Но сейчас Пушилин озвучил это официально", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные "власти" Херсона рассказали о планах в регионе.

Также сообщалось, что Путин упростил получение российских паспортов для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.