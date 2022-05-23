"ДНР" и "ЛНР" переводят на российскую мобильную связь и стандарты цифровизиции РФ. Там мобильные операторы начнут использовать код +7.

Об этом со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщают российские СМИ.

"Минцифры России необходимо совместно с коллегами из приграничных районов - Ростовской, Курской и других областей - проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории "ЛНР" и "ДНР" сотовой связью... Прошу оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи", - заявил Чернышенко.

Отметим, что Курская область с Донбассом не граничит.

В начале мая в "ЛДНР" сообщили, что их мобильные операторы перейдут на российскую систему мобильных номеров +7. В "ДНР" номера будут начинаться на +7949, в "ЛНР" — на +7959. Остальная часть номера останется прежней и менять симки не потребуется.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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