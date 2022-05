Британская разведка посвятила свой утренний выпуск состоянию ВДВ России, обвинив эти войска в "заметных тактических провалах" на войне в Украине.

Об этом говорится в сводке Минобороны Британии, обнародованной в Twitter.

Речь идет о попытке наступления на Киев через Гостомель в марте, где российские десантники захватили аэродром. Само наступление, напомним, провалилось, хотя Гостомель Украина вернула только после того, как все российские войска покинули Киевскую область.

Также британцы вменяют российским десантникам неудачную переправу в Белогоровке и остановку продвижения под Изюмом.

"ВДВ использовались в миссиях, лучше подходящих для тяжелой бронированной пехоты, и понесли тяжелые потери во время кампании", - полагают в разведке.

Виной всему "неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить превосходство в воздухе".

"Неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России", - считает разведка.

Напомним, ранее The New York Times опубликовала фото c уничтоженной ВСУ российской переправы через Северский Донец.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

