Газета The New York Times публикует фото с неудачной для россиян переправы в Белогоровке Луганской области.

Там, по данным издания, при попытке форсировать Северский Донец, погибло около 400 российских солдат. Именно такую цифру журналистам озвучили украинские военные. В тот день, 8 мая, ВСУ дали значительной части сил противника возможность переправиться на южный берег реки, а затем нанесли по ним удар.

Параллельно вниз по течению реки пустили мины, которые взорвали понтонные мосты. Пути к отступлению были отрезаны.

На предложения сдаться россияне не реагировали, многие пытались спастись, переплывая Донец в обратном направлении.

Фото: nytimes.com

Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из нвно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.