В Светлодарске Донецкой области украинские флаги заменили российскими и советскими. Соответствующие фото появились в сети.

На здании горсовета вывесили триколор и знамя 150 стрелковой дивизии Красной армии, известное как знамя Победы.

О переходе Светлодарска под контроль армии РФ вчера сообщили и украинские, и российские власти.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.