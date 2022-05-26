Ракету сбила ПВО. Фото: Wikimedia Commons

Губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил, что 25 мая в конце дня в регионе сбили ракету, обломки которой упали в поле.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Силы ПВО сбили вражескую ракету во время воздушной тревоги. Обломки упали в поле, жертв и разрушений нет. 

Над Хмельницкой областью ПВО сбила российскую ракету

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