Губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил, что 25 мая в конце дня в регионе сбили ракету, обломки которой упали в поле.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Силы ПВО сбили вражескую ракету во время воздушной тревоги. Обломки упали в поле, жертв и разрушений нет.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

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