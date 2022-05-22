Немецкая разведка подтверждает участие в военных действиях на территории Украины нескольких неонацистских групп со стороны России. Называются две из них - "Русская имперская лига" и "Русич".

Об этом сообщает издание Spiegel.

"Кроме того, в апреле правый экстремист из Донецка Александр М. пытался набрать добровольцев для войны через Telegram: было принято решение создать батальон для поддержки пророссийских и российских сил. Сам М. в прошлом воевал на стороне России в Донбассе. Он известен широкой аудитории в России как военный корреспондент российского государственного "Первого канала"", - сообщает Spiegel.

"Сотрудничество с этими группировками доводит предполагаемую причину войны, так называемую "денацификацию" Украины, до абсурда", - подводит итог автор статьи.

Ранее мы писали о том, как у одного из выходивших с Азовстали украинских военных увидели татуировку с русским националистом Максимом Марценкевичем (он же "Тесак").

Кроме того, российские власти резко сократили использование термина "денацификация", который Владимир Путин наряду с "демилитаризацией" упоминал в качестве одной из задач войны в Украине. Выяснилось, что граждане не понимают и не могут толком объяснить термин "денацификация".

Тем временем война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.