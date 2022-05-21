Во время войны в Украине погиб племянник заместителя министра обороны России Сергея Шойгу командир десантно-штурмовой роты капитан РФ Адам Хамхоев.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источники.

По данным источников издания, погибший был племянником заместителя министра обороны России, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Хамхоев являлся выпускникои Рязанского высшего командного училища ВДВ, он проходил военную службу в российском Ульяновске.

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