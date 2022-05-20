В ходе вторжения в Украину погиб Сергей Бронников, который в 2016 году становился победителем международных армейских игр по танковому биатлону.

Об этом сообщают ресурсы Забайкальского края РФ со ссылкой на комиссариат Борзинского района.

Известно, что 30-летний младший сержант погиб 3 мая и был командиром танка. Бронников был призером международных армейских игр 2016 года в соревнованиях "Танковый биатлон". Чемпионат мира проходил на полигоне "Алабино" в России. В состязаниях участвовали команды из 17 стран.

Ранее мы писали, что 14 марта российский чемпион мира по танковому биатлону Бато Басанов из Бурятии погиб в Донецкой области в ходе вторжения в Украину.

Также "Страна" сообщала, что Россия теряет непропорционально много своих офицеров из-за того, что выдвигает их командовать операциями с передовых позиций.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.