Британская разведка полагает, что Украина не сможет заменить морские поставки зерна, заблокированные из-за военно-морской блокады Россией ключевых черноморских портов, наземными.

Об этом сказано в отчете разведки, который в Twitter публикует Минобороны Великобритании.

"Маловероятно, что украинские наземные экспортные механизмы заменят нехватку судоходных мощностей, вызванную российской блокадой. В результате значительные запасы украинского зерна остаются на складах и не могут быть экспортированы", - сообщает ведомство.

По оценкам разведки Британии, цены на продукты в мире поэтому будут возрастать.

"Боевые действия уже оказали косвенное давление на мировые цены на зерно. В то время как угроза морской блокады России продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к портам Украины, возникающий в результате дефицит предложения еще больше повысит цены на многие основные продукты", - сообщает разведка.

Напомним, Британия хочет отправить в Черное море корабли, чтобы предоставить защитный коридор судам с украинским зерном.

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Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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