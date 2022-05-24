Украина предлагает создать организацию стран-экспортеров зерна. Назвать ее планируют "ОПЕК для зерновых". В такую организацию войдут ключевые мировые экспортеры зерновых культур. Среди них: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Украина и ЕС.

Об этом заявил советник министра агарной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич, пишет пресс-служба ведомства.

"Мы хотим, чтобы основные мировые экспортеры зерновых - США, Канада, Бразилия, Аргентина, Украина, ЕС - объединились для защиты собственных интересов на мировом рынке", - сказал он.

По словам Дмитрасевича, члены такой организации могли бы сообща противодействовать недружественным мерам, в частности запретам на импорт зерновых.

Напомним, министр агрополитики считает, что мир столкнется с кризисом из-за нехватки зерна уже через пару месяцев.

Тем временем, Британия хочет отправить в Черное море корабли, чтобы предоставить защитный коридор судам с украинским зерном.

Вместе с тем, в ООН и на Западе поднимают тему деблокады украинских портов и вывоза зерна - для ликвидации дефицита на мировом рынке и снятия угрозы голода. Предлагается два пути для снятия блокады - дипломатический и военный. "Страна" разбиралась, как в мире собираются снимать морскую блокаду с Украины.