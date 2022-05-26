В результате обстрелов населенных пунктов на территории Николаевской области российскими вооруженными силами в ночь на 26 мая погибли два человека, еще два получили ранения.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Указывается, что в результате обстрелов Солончаков повреждены четыре объекта социальной и административной инфраструктуры, ранен один человек. В результате обстрелов Первомайского погиб человек. В селе Котлярово повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями.

В Баштанском районе снова продолжались обстрелы территории Широковской громады. Есть поврежденные и разрушенные жилые дома. Днем и ночью были обстрелы в Березнеговатской громаде, в результате которых один человек погиб и один – ранен.

Ранее в Николаевской области россияне пытались захватить украинский наблюдательный пост, переодевшись в форму ВСУ.

По данным Forbes, Россия захватила почти 21% от общей территории Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.