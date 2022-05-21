Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что памятник русскому поэту Александру Пушкину из города убрали коммунальные службы.

Об этом чиновник написал в Telegram.

По версии Сенкевича, памятник убрали, чтобы его не испортили вандалы или не произошел незаконный снос.

Кроме того, мэр Николаева пообещал разобраться с вопросом необходимости этого памятника после завершения войны.

Напомним, что памятник русскому поэту был установлен в 1988 году. Автором является известный николаевский скульптор Юрий Макушин. Скульптура внесена в Перечень памятников (объектов) культурного наследия, взятых на государственный учет.

Ранее мы писали, что в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник-бюст Пушкину и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя. Решение об этом приняли на заседании исполнительного комитета. В горсовете объяснили, что это делается с целью дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины.

Также "Страна" сообщала, что в Ужгороде демонтировали бюст русского классика, поэта, прозаика и драматурга Александра Пушкина. Он был установлен рядом с набережной Независимости, на небольшой площади, тоже носящей имя поэта.