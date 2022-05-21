В Николаеве исчез с постамента памятник русскому поэту Александру Пушкину, который был установлен в сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной.

По словам очевидцев, памятник был демонтирован в субботу, 21 мая. Демонтаж производился с помощью автокрана. Отлитую из бронзы фигуру поэта сняли с гранитного постамента и увезли в неизвестном направлении.

Демонтирован ли памятник по решению городских властей, или же это чья-то частная инициатива - пока неизвестно.

Памятник поэту был установлен в 1988 году. Автором является известный николаевский скульптор Юрий Макушин. Скульптура внесена в Перечень памятников (объектов) культурного наследия, взятых на государственный учет.

Ранее мы писали, что в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник-бюст Пушкину и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя. Решение об этом приняли на заседании исполнительного комитета. В горсовете объяснили, что это делается с целью дерусификации в связи с военной агрессией России против Украины.

Также "Страна" сообщала, что под Харьковом снесли памятник Максиму Горькому. Памятник демонтировали в поселке Кегичевка Харьковской области, он находился возле железнодорожного вокзала.