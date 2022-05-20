Украинка предлагает переименовать в Украине все улицы Пушкина в честь американского писателя Стивена Кинга, который выступил в поддержку нашего народа в войне с Россией.

Речь об этом идет в петиции к президенту Владимиру Зеленскому, опубликованной в четверг, 19 мая.

"Предлагаю переименовать улицы Пушкина в украинских городах на улицы Стивена Кинга - современного писателя мирового значения, поддержавшего Украину в ее борьбе против нашествия захватчика", - говорится в петиции.

Напомним, чтобы петиция была рассмотрена президентом, она должна набрать не менее 25 000 голосов в течение трех месяцев.

Со вчерашнего дня и по состоянию на 13:45 прошение президенту набрало 1080 голосов. До конца голосования остается 92 дня.

Напомним, что на днях известный американский писатель Стивен Кинг описал развитие военной ситуации в Украине. Он считает, что президент России Владимир Путин недооценил нашу страну. По его словам, Путин предполагал, что будет иметь дело с комнатной собачкой, а получил росомаху.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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