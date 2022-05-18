В Украине снесли еще один памятник советскому писателю Максиму Горькому. Памятник демонтировали в поселке Кегичевка Харьковской области.

Об этом сообщает в телеграм-канале "Декоммунизация. Украина".

Памятник находился возле железнодорожного вокзала.

Так выглядел его памятник в Кегичевке.

Максим Горький родился в Нижнем Новгороде, но еще в юности пешком путешествовал по Украине, а в преклонном возрасте проходил в Украине лечение и изучал украинский язык. Тут же родился его сын.

Ранее в памятник Горькому снесли в Виннице. Снос памятника Горькому представлен как часть системной работы по деколонизации страны, а сам классик литературы назван "слугой сталинского режима". Также горсовет заявил, что Горький являлся основателем метода социалистического реализма в литературе, способствовавшего закреплению идеологии большевизма и укреплению сталинского тоталитаризма в СССР.

А потом и под Полтавой снесли памятник Горькому и закрыли музей писателя.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.