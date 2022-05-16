В Полтавской области решили снести памятник писателю Максиму Горькому и закрыть музей в честь него.

Бюст Максима Горького демонтирован в селе Левенцовка Полтавского района. Его перенесли в "Парк советского периода" в Путивле.

Также решением исполкома Козельщинского поселкового совета Кременчугского района приостановлена работа музея Максима Горького в селе Мануйловка.

"Сегодня трудовой контракт с руководителем пока не заключается. Будем думать над уставом музея: будет ли он краеведческий: с экспозицией о Козельщине и Козельщинском крае; или вообще будет музей Украинской славы или Героев Украины. То есть, он однозначно уже не будет музеем Горького. С направлением определимся уже после нашей победы", - сообщил в интервью газете Козельщинские вести местный поселковый председатель Александр Троцкий.

Известно, что Максим Горький с женой жил некоторое время в Мануйловке.

Напомним, в Днепре демонтировали установленный в 2010 году памятник комсомольцам.

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