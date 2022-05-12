В Латвии дали разрешение на снос монумента. Фото: wikipedia.org

Парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. В МИД России уже отреагировали на это решение.

На прошлой неделе президент Латвии Эгил Левитс назвал этот памятник "свидетельством оккупации и страданий латышского народа" и заявил о необходимости его сноса.

10 мая вокруг памятника разгорелся скандал - муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая.

Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику, а 11 мая полиция закрыла доступ к мемориалу.

Памятник воинам Советской Армии - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году.

Памятник воинам Советской Армии - освободителям Риги

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тех, кто разрешил снести монумент "вурдалаками".

Захарова назвала тех, кто разрешил снести монумент вурдалаками

Напомним, ранее сейм Латвии запретил праздновать День Победы и объявил 9 мая днем памяти погибших в Украине.

Также сообщалось, что парламент Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает войну России против Украины.

Кроме того, мы писали, что в Латвии запретили изображение буквы Z, ставшей символом военных действий армии России в Украине.

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