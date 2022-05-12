Парламент Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги. В МИД России уже отреагировали на это решение.

На прошлой неделе президент Латвии Эгил Левитс назвал этот памятник "свидетельством оккупации и страданий латышского народа" и заявил о необходимости его сноса.

10 мая вокруг памятника разгорелся скандал - муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая.

Позднее жители города вновь начали приносить цветы к памятнику, а 11 мая полиция закрыла доступ к мемориалу.

Памятник воинам Советской Армии - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тех, кто разрешил снести монумент "вурдалаками".

Напомним, ранее сейм Латвии запретил праздновать День Победы и объявил 9 мая днем памяти погибших в Украине.

Также сообщалось, что парламент Латвии разрешил лишать гражданства тех, кто поддерживает войну России против Украины.

Кроме того, мы писали, что в Латвии запретили изображение буквы Z, ставшей символом военных действий армии России в Украине.