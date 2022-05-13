Рижская дума на заседании 13 мая проголосовала за снос памятника Освободителям в столице Латвии, расположенном в парке Победы. Днем ранее парламент Латвии разрешил демонтаж монумента.

Трансляция заседания, посвященного решению о сносе памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, велась в Фейсбуке думы.

Латвийский Сейм 12 мая проголосовал за законопроект, который прекращает действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом, было устранено юридическое препятствие для сноса. Однако окончательное решение о демонтаже памятника должна была принять Рижская дума. что и произошло сегодня.

Между тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион готов разместить у себя памятник советским воинам, который собираются демонтировать власти Риги.

"Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки Второй мировой войны и цену Победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала", - написал чиновник в своем Телеграми.

По словам Дрозденко, памятник могут разместить в Ивангороде у границы с Прибалтикой.

Ранее "Страна" сообщала, что Сейм Латвии запретил праздновать День Победы и объявил 9 мая днем памяти погибших в Украине.

Также мы рассказывали, что в Киеве хотят снести памятник писателю Михаилу Булгакову.