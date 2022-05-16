Памятник писателю-киевлянину Михаилу Булгакову, который установлен у его дома-музея на Андреевском спуске, сейчас укрыли, чтобы он не был поврежден во время обстрелов.

При этом киевляне несут к обложенному мешками с песком и укутанному пленкой монументу цветы. Их у скульптурного изображения классика большое количество. Возможно, это связано с тем, что совсем недавно, 3 мая, поклонники литературы отмечали день рождения Булгакова.

Между тем в столице хотят снести памятник автору "Мастера и Маргариты" в рамках "дерусификации".

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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