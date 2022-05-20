Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о ракетном ударе. И объяснил, почему в городе после этого появился запах аммиака.

Об этом чиновник рассказал в видеообращении в Telegram.

"Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака - там озеро небольшое. Есть запах, но ГСЧС докладывает, что все в порядке. Концентрация минимальная, поэтому не переживайте", - пояснил Ким.

Ранее мы писали, что в Северодонецке продолжаются обстрелы химического завода "Азот".

Также "Страна" сообщала, что под Тернополем осколки сбитой российской ракеты упали на склад минеральных удобрений.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.