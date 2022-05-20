"Ракеты попали, куда попали". Губернатор Ким назвал причину появления в Николаеве запаха аммиака
Губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил о ракетном ударе. И объяснил, почему в городе после этого появился запах аммиака.
Об этом чиновник рассказал в видеообращении в Telegram.
"Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака - там озеро небольшое. Есть запах, но ГСЧС докладывает, что все в порядке. Концентрация минимальная, поэтому не переживайте", - пояснил Ким.
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