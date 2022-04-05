Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш сообщил, что осколки сбитой 4 апреля украинской системой ПВО российской ракеты, летевшей на Тернополь, упала на склад с минеральными удобрениями.

Об этом чиновник написал 5 апреля в своем Фейсбуке.

"Вчера, 4 апреля, в 23:30 на Тернопольщину снова была совершена воздушная атака. Вражеская ракета не достигла цели и была сбита силами ПВО в Кременецком районе. Обломки упали на склад с минеральными удобрениями и повредили шесть резервуаров", - написал Труш.

Он заверил, что к утру замеры не показали увеличения уровня вредных веществ. Однако затем повторные пробы показали превышение уровня аммиака в почве и реке Иква.

В связи с этим Труш призвал жителей территорий по руслу реки Иква Кременецкого района не использовать воду из колодцев для пищевых нужд. Также запрещается отлов рыбы.

"В населенный пункт, где произошел инцидент, доставляется питьевая вода. Автомобили службы ГСЧС довозят техническую воду для нужд хозяйств и предприятий. Экологические последствия не являются критическими. По прогнозам экологов, в течение трех-четырех дней ситуация стабилизируется", - заверил Труш.

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