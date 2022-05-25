На северо-востоке Николаевской области в направлении Кривого Рога военные РФ пытались захватить украинский наблюдательный пост, переодевшись в форму ВСУ.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Военные подъехали на двух бронемашинах "Тигр" под прикрытием минометного огня.

Атаку отбили, четырех нападавших ликвидировали.

При этом не совсем понятно, зачем россияне передвигались на российской военной технике, если они хотели выдать себя за украинцев.

В последнее время в районе Кривого Рога неспокойно. Утром россияне нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Пострадало промышленное предприятие.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.