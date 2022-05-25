Россияне нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Пострадало промышленное предприятие
Утром в среду, 25 мая, российские войска нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Попадание пришлось по промышленному предприятию.
Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, в результате ракетных ударов предприятию были нанесены серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется.
Также по данным Резниченко, в Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую громады. Люди не пострадали. Апостолово частично осталось без света.
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
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