Утром в среду, 25 мая, российские войска нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Попадание пришлось по промышленному предприятию.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в результате ракетных ударов предприятию были нанесены серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется.

Также по данным Резниченко, в Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую громады. Люди не пострадали. Апостолово частично осталось без света.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

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