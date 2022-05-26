Губернатор Харьковской области Олег Синегубов обратился к жителям Харькова с призывом не покидать укрытия. В областной военной администрации уточняют, что сегодня под обстрел попал центр Харькова. Погибли четыре человека. Еще семь получили ранения.

Об этом Синегубов написал у себя в Facebook.

Напомним, что около 15:00 жители Харькова действительно сообщали о мощных взрывах в разных частях города, которые не смолкали в течение нескольких часов.

Местные власти также сообщают, что в городе есть угроза артобстрела.

Обновлено. Около 16:00 власти города сообщили, что погибли пятеро.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.