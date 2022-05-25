Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал, особенности работы городского транспорта после того, как запустили работу метро.

По его словам, большую часть поездов метро удалось восстановить после долгого простоя.



"Но есть подвижные составы метрополитена, которые были повреждены российским агрессором во время обстрела депо. Часть из них сейчас находится в ремонте, а ещё приблизительно восемь составов, к сожалению, уже не восстановить. Поэтому на некоторых линиях интервал движения поездов дольше: на первой линии - 9 минут 30 секунд, а на второй и третьей 15 минут", - сообщил мэр.

Также он отметил, что ближайшие две недели наземный и подземный транспорт в Харькове будет работать бесплатно для пассажиров.

"За эти две недели мы поймём, как быть с ценой на электроэнергию и дизельное топливо. Мы будем вводить плату за проезд, чтобы люди также могли заработать деньги. Но пока непонятно, сколько будет стоить проезд. Мы все просчитываем сейчас. Я очень хочу, чтобы цены за проезд остались на уровне цен до войны. Например, проезд метро у нас стоил восемь гривен", - сообщил он.

Мэр Харькова добавил, что наземный транспорт пользуется популярностью среди горожан.

"Наземный транспорт начал свою работу раньше, поэтому люди уже привыкли и ездят. А вот метро пока всего день, как запустили, поэтому сложно оценить пассажиропоток", - сказал Терехов.

По его словам, на станциях метро продолжает проживать около 200 человек.

"Насильно никого мы не выселяли. Те, кто согласились - живут в общежитии, мы их кормим и продолжаем обслуживать. А те, кто отказались - это в основном жители Северной Салтовки, которые живут на станциях Академика Барабашева и Героев труда. Люди напуганы, но мы будем постепенно и аккуратно их переселять, потому что нам необходимы эти маршруты", - рассказал Игорь Терехов.

Мэр Харькова также сообщил, что в городе продолжают работы по разминированию парков и уже готовятся к зимнему периоду.

"Продолжаем разминирование парка им.Горького и лесопарка, потому что там очень много снарядов. И потихоньку готовимся к зиме, потому нас много разбитых и повреждённых котелен, которые нужно заново сделать. А на это нужны деньги и время. Но ничего, все починим", - уверяет он.

Напомним, что во вторник, 24 мая, метрополитен в Харькове впервые с начала российского полномасштабного вторжения возобновил свою работу. Поезда будут курсировать с 07:00 до 19:00.

Также мы рассказывали, что в Харькове в субботу, 21 мая, возобновили движение трамваев на двух маршрутах, следующий начнет работу 26 мая.