Во вторник, 24 мая, метрополитен в Харькове впервые с начала российского полномасштабного вторжения возобновил свою работу. Поезда будут курсировать с 07:00 до 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Фейсбуке.

Интервал между поездами составляет около 30 минут. Они курсируют по всем направлениям, кроме участка от станции метро "Академика Павлова" до станции "Героев труда" (на Салтовской линии). Станция метро "Госпром" будет работать только в качестве пересадочного узла.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что с 25 мая интервал движения поездов на Холодногорско-Заводской линии сократят до 10 минут, на Салтовской и Алексеевской линиях - до 15 минут, пишут местные СМИ.

В первую неделю работы метро проезд в метро будет бесплатным.

В то же время метрополитен останется убежищем на время воздушных тревог.

С полным перечнем работающих вестибюлей и пешеходных выходов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в Харькове уже возобновил свою работу наземный общественный транспорт. Время работы - с 07:00 до 19:00.

Вместе с тем, сообщалось, что в Харькове уничтожена треть жилого фонда. А новые дома планируют строить с бомбоубежищами.