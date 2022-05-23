В Харькове спасатели извлекли из-под завалов разрушенных зданий более 150 тел погибших - ГСЧС
Харьковские спасатели заявили, что с начала войны достали из-под завалов в городе более 150 тел погибших людей. Всего разобрали 98 разрушенных объектов.
Об этом рассказал замначальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник в эфире национального телемарафона.
Спасти, по его данным, удалось более 250 человек.
Он также рассказал, что наиболее массированным обстрелам в Харькове подвергались Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт. Это те районы, которые расположены ближе всего к линии столкновения.
Ранее сообщалось, что в Харькове создадут музей в разрушенном войной доме.
Также мы рассказывали, что в Харькове уничтожена треть жилого фонда. Новые дома будут строить с бомбоубежищами.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.