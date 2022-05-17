В Чернигове , куда недавно снова пустили железнодорожные маршруты, возобновляют работу общественного транспорта. Маршрутки вновь начнут курсировать с четверга, 19 мая.

Об этом сообщает "Суспільне".

В городе будет курсировать девять временных маршрутов. В частности:

1 Александровка - Автозавод (через улицу Кирпоноса)

1а - Александровка - Автозавод (через улицу А. Молодчего)

2 - Химволокно - Автозавод

3 - улица Независимости - улица Н. Сагайдак

4 - Железнодорожный вокзал - улица Защитников Украины (через улицу Всехсвятскую)

4а - Железнодорожный вокзал - улица Защитников Украины (через улицу Пухова)

5 - улица Ескова - отель "Украина"

6 - улица Циолковского - от ель "Украина"

7 - улица Циолковского - 2 городская больница.

Стоимость проезда составит 12 гривен.

Ранее мы писали, что с понедельника, 16 мая, в Киеве возобновили электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте. Мэр города Виталий Кличко пообещал, что несмотря на рост цен на топливо, цены на проезд в городе пока повышать не будут.

Также "Страна" рассказывала, что в Харькове запустили наземный общественный транспорт. Сейчас по городу курсируют 16 троллейбусов и 68 автобусов на 24 маршрутах.