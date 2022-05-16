В понедельник, 16 мая, в Харькове запустили наземный общественный транспорт. Мэр города Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал детали запуска.

"Сегодня в Харькове впервые с начала войны начали работу 16 троллейбусов и 68 автобусов, которые курсируют по 24 маршрутам. На дорогах все ещё размещены блокпосты, поэтому, чтобы не мешать военным, мы изменили некоторые маршруты", - сказал Терехов.

По его словам, Харьков нуждается в обновлении автопарка, чтобы восполнить разрушенную во время обстрелов технику.

"Нам необходимо купить минимум 150 электробусов, потому что большое количество коммунального транспорта было уничтожено обстрелами", - сообщил Терехов.

По его словам, через две недели в городе запустят работу метро.

"Сейчас мы занимаемся расселением в общежития людей, которые живут на станциях метро с самого начала войны. Там около 3 тысяч людей. Задача переселить их по общежитиям. Мы уже нашли помещения", - сказал мэр Харькова.

"Страна" публикует карту новых маршрутов транспорта в Харькове.

Напомним, война уничтожила весь трамвайный парк Харькова. Также мы сообщали, что в Харьков только поездами каждый день возвращаются по 2000 человек.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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