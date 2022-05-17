Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице цену на проезд в коммунальном транспорте повышать в сравнении с довоенными временами не планируют.

В то же время, частные перевозчики уже повышают цены. Причём серьезно. Нередко сразу на 30%. А некоторые просто не выходят на маршруты, так как топливо дорогое, и его нет.

Напомним, в Киеве с понедельника, 16 мая, возобновили оплату за парковку в городе. Парковка, как и раньше, платная в будни с 8 утра до 10 вечера. В остальное время и на выходных парковка бесплатная.

Также "Страна" сообщала, что с понедельника, 16 мая, в Киеве возобновили электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте - как в метро, так и в наземном транспорте.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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