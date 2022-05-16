В Киеве с сегодняшнего дня, понедельника, 16 мая возобновили оплату за парковку в городе. Об этом сообщает Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

В сообщении говорится, что для безналичной оплаты парковки водители могут воспользоваться городским приложением "Киев Цифровой".

Парковка, как и раньше, платная в будни с 8 утра до 10 вечера. В остальное время и на выходных парковка бесплатная.

За неоплаченную парковку положен штраф. В Киевской горгосадминистрации сообщают, что штраф не будет взыматься во время воздушной тревоги.

Скриншот: Telegram/КМДА – офіційний канал

Ранее мы писали, что с понедельника, 16 мая, в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте. С начала военного положения проезд все время был бесплатным.

Также "Страна" рассказывала, что в в Киеве открыли станцию метро "Кловская", что на зеленой линии. С сегодняшнего дня интервал между поездами в час пик сократят до 5-7 минут, в другое время он будет составлять, как и прежде, 10-15 минут.