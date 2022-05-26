Харьковский метрополитен, возобновивший свою работу во вторник, 24 мая, вновь будет использоваться как бомбоубежище из-за продолжающихся обстрелов в городе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в видеообращении.



"Сегодня в Харькове громко и опасно. Вражеские войска опять обстреливают наш город. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Я призываю вас находиться в безопасных местах - подвалах, убежищах, на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные секторы, где вы сможете разместиться и пережить бомбардировку", - сказал Терехов.

Напомним, враг обстрелял центр Харькова. Погибли пять человек. Жителей города просят не покидать укрытия.

Ранее мы публиковали видео последствий обстрела харьковского района Павлово Поле.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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